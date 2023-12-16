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Молдова приєднається до угоди про міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ

16 грудня, 2023 субота
00:14
Світ Молдова

У п’ятницю, 15 грудня, уряд Молдови підтримав у першому читанні законопроєкт про приєднання до угоди про створення міжнародного реєстру збитків завданих агресією РФ Україні

Про це повідомляє пресслужба молдовського парламенту.

За законопроєкт про приєднання Молдови до частково розширеної угоди про реєстр збитків заподіяних Україні агресією РФ 56 депутатів проголосували у першому читанні.

"Приєднання Молдови до цієї угоди ще раз підкреслює важливість продовження підтримки України, а також солідарність, яку наша країна виявляє в контексті агресії Російської Федерації проти України", - йдеться в інформаційній записці до законопроєкту. 

Що відомо про Міжнародний реєстр збитків

17 травня 2023 року на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення реєстру збитків для України. Відтоді 43 країни та Європейський Союз приєдналися або заявили про намір приєднатися до реєстру.

Реєстр збитків створено як міжурядову інституцію співпраці, яка діятиме в межах Ради Європи, але базується в Гаазі. Для спрощення збору інформації реєстр матиме офіс в Україні. Діяльність реєстру стане першою складовою майбутнього міжнародного механізму компенсації. 

За результатами дослідження Київської школи економіки, станом на кінець травня 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії житловий фонд України зазнав збитків у розмірі понад $54 млрд.

У червні виконавчим директором реєстру збитків призначили засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

У серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна збирає дані про завдані Росією збитки для Міжнародного реєстру. За його словами, це черговий крок до створення механізму компенсації.

У листопаді Шмигаль зазначив: вчін очікує, що Реєстр збитків, завданих Росією, запрацює в першому кварталі 2024-го.

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