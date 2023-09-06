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Головна Економіка Молдова відмовилася платити "борги", виставлені російським Газпромом

Молдова відмовилася платити "борги", виставлені російським Газпромом

6 вересня, 2023 середа
19:03
Економіка Молдова

Російська компанія "Газпром" вимагає від Молдови сплатити $800 млн за псевдоборги. Країна не збирається платити за вигадані борги РФ

Про це інформує NewsMaker з посиланням на прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана.

"Ми не дозволимо покласти цей борг на плечі громадян", - заявив глава уряду.

Речан на засіданні уряду 6 вересня відреагував на доповідь молдовського міністра енергетики Віктора Парлікова за результатами аудиту історичного боргу Молдовагазу перед Газпромом.

"Молдова не збирається виплачувати вигадані борги, а громадяни Молдови, очевидно, не зобов'язані за це платити теж", - додав Речан.

Що передувало

18 травня прем’єр Дорін Речан заявив, що Молдова відмовилася від газу та електрики РФ після того, як припинила залежності після початку повномасштабної війни в Україні.

Молдова запропонувала Газпрому заплатити 8,6 млн доларів за історичний борг за газ, який не підтверджений або не можливий до сплати. Таку пропозицію висунув міністр енергетики Молдови Віктор Парліков. Він також сказав, що Молдовагаз має право ставити Газпрому свої фінансові вимоги за результатами аудиту.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков запропонував російському "Газпрому" 8,6 млн доларів для врегулювання питання про історичний борг Молдови за газ.

За його словами, більша частина боргу не підтверджена або не здійсненна. Ба більше, аудитори дійшли висновку, що у Moldovagaz є право висунути "Газпрому" свої фінансові вимоги. Тепер в уряді Молдови чекають реакції "Газпрому" на свої пропозиції.

Газпром заявив: "Давайте швидко підписуєте, що ви за 4 роки повернете $800 млн і у вас буде газ". Однак Молдова не підписала жодних контрактів і заявила, що це дуже великі гроші й "ми не можемо на таке підписатися". Натомість Росія заявила, що тоді Молдова залишиться без газу.

3 вересня президентка Молдови Майя Санду розповіла, що уряд виступить з офіційною заявою щодо аудиторської перевірки боргів Молдовагазу перед Газпромом. Борг у $800 млн не знайшли.

Уряд Молдови виділив аудиторам з Норвегії та Великої Британії 800 тис. євро із Резервного фонду на зовнішній аудит боргу АТ "Молдовагаз" перед "Газпромом" та "Факторинг Фінанс". Аудитори мали оцінити борг за 30 років.

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