Молодіжний Євро-2023: результати півфінальних матчів 5 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі, який пройде 8 липня, збірна Іспанії зустрінеться з однолітками з Англії.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Англія, Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.

Євро-2023 (U21)

Півфінал

5 липня

Іспанія - Україна 5:1

Голи: Руїс, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 78 - Бондаренко, 13

Ізраїль - Англія 0:3

Голи: Гіббс-Вайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90