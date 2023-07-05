Молодіжний Євро-2023: результати півфінальних матчів 5 липня
У середу, 5 липня, були зіграні півфінальні матчі молодіжного ЧЄ з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі, який пройде 8 липня, збірна Іспанії зустрінеться з однолітками з Англії.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Англія, Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.
Євро-2023 (U21)
Півфінал
5 липня
Іспанія - Україна 5:1
Голи: Руїс, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 78 - Бондаренко, 13
Ізраїль - Англія 0:3
Голи: Гіббс-Вайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90
- 2 липня молодіжна збірна України обіграла Францію і вийшла у півфінал молодіжного Євро-2023.
- 5 липня у півфіналі молодіжного Євро-2023 збірна Англії обіграла суперників з Ізраїлю. В іншому матчі Україна розгромно поступилась Іспанії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе