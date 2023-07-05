Молодіжний Євро-2023: розклад півфінальних матчів і трансляцій 5 липня
У середу, 5 липня, будуть зіграні півфінальні матчі молодіжного ЧЄ з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Євро-2023 збірна України зіграє з Іспанією, іншого фіналіста у середу визначать Англія та Ізраїль.
На груповій стадії команди виступали у групі B, де наша молодіжка випередила Хорватію і Румунію, але за додатковими показниками поступилась Іспанії.
У чвертьфіналі Євро-2023 (U21) збірна України перемогла Францію (3:1), а Іспанія виявилась кращою за Швейцарію (2:1)
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.
Євро-2023 (U21)
Півфінал
5 липня
Ізраїль - Англія
Батумі, стадіон "Аджарабет Арена"
Початок о 19:00
Трансляція - "Суспільне"
Іспанія - Україна
Бухарест, стадіон "Стяуа"
Початок о 22:00
Трансляція - "Суспільне"
- 2 липня молодіжна збірна України обіграла Францію і вийшла у півфінал молодіжного Євро-2023.
- Збірна України виступатиме на Олімпіаді-2024 під керівництвом головного тренера молодіжки Руслана Ротаня, який вивів команду на Ігри у Парижі.
- 4 липня Ротань заявив, що у півфіналі Євро-2023 проти Іспанії не зіграє Дмитро Криськів.
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