Молодіжний Євро-2023: який вигляд має таблиця групи збірної України після 1-го туру
У 1-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 обіграла Хорватію, а Іспанія - Румунію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 1-го туру молодіжного Євро-2023 збірна України та Іспанія очолюють групу B, команди набрали по 3 бали.
Румунія і Хорватія ділять 3-4 позицію.
У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Румунії - господарів турніру. На Іспанію чекає зустріч з Хорватією.
Матчі пройдуть 24 червня.
Молодіжний ЧЄ пройде із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Турнірна таблиця групи молодіжної збірної України після 1-го туру Євро-2023
- 21 червня у 1-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 виявилась кращою за Хорватію. Іспанія впевнено обіграла Румунію.
- У четвер, 22 червня, будуть зіграні ще 4 матчі 1-го туру молодіжного Євро-2023.
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