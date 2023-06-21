Молодіжний Євро-2023: який вигляд має таблиця групи збірної України після 1-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після 1-го туру молодіжного Євро-2023 збірна України та Іспанія очолюють групу B, команди набрали по 3 бали.

Румунія і Хорватія ділять 3-4 позицію.

У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Румунії - господарів турніру. На Іспанію чекає зустріч з Хорватією.

Матчі пройдуть 24 червня.

Молодіжний ЧЄ пройде із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Турнірна таблиця групи молодіжної збірної України після 1-го туру Євро-2023