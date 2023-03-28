Момент, коли росіяни встануть з колін і почнуть протестувати проти Путіна, просто непередбачуваний, - політолог Магда
Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда переконаний, що спрогнозувати початок протестів проти путінського режиму в РФ практично неможливо
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Ми маємо визнати, що ми переоцінили настрої всередині самої Росії. Ще рік тому ми припускали, що запроваджені санкції та значні втрати російської армії спричинять якийсь рух всередині Росії. Ми вважали, що в Росії буде дуже багато людей, які не захочуть асоціюватись з путінським режимом. Насправді такого немає. Навіть ті, хто тікав з Росії через оголошення часткової мобілізації, виглядають більше, як гібридна операція російських спецслужб", - пояснив Магда.
Політолог вважає, що поразка російської армії в Україні може спровокувати росіян на протести проти Путіна
"Я вважаю, що момент, коли різні росіяни встануть з колін і почнуть протестувати про Путіна, є практично непередбачуваним. Має відбутись якийсь потужний тригер. Наприклад, масштабна поразка російської армії на полі бою, яку путінський режим не зможе приховати. Тоді це може викликати ланцюгову реакцію. Росіяни можуть позбутись Путіна і говорити, що саме він примушував їх так агресивно діяти. Однак, слід зауважити й усвідомлювати, що агресивна та імперська політика щодо своїх сусідів є позицією росіян, а не тільки Путіна", - додав він.
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