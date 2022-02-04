Монастирський та Сухачов знали про всі матеріали і обставини ДТП з нардепом-"слугою" Трухіним, - адвокат
Адвокатка Тетяна Козаченко вважає, що керівники правоохоронних органів знали про всі обставини ДТП за участю народного депутата від "Слуги Народу" Олександра Трухіна
Про це вона сказала у програмі "ПолітКлуб Віталія Портнікова" на Еспресо.TV.
"Я хочу давати оцінку вже не Трухіну, йому повинен поставити оцінку правоохоронний орган. Небезпека для мене, як для правника, зовсім в іншому. Для мене цілком очевидно, що неможливо спускати таку справу "на тормозах", закривати чи робити, якщо немає розпорядження від перших осіб правоохоронних органів. Я можу цілком, усвідомлюючи стверджувати, що голова МВС (Денис Монастирський, - ред.) та директор ДБР (Олексій Сухачов, - ред.), у зв'язку з тим, що спочатку один орган розслідував, потім - інший, свідомо знали про всі матеріали і обставини справи", - заявила Козаченко.
Вона додала, що прокуратура як процесуальний керівник проводила і давала дозволи на всі необхідні дії.
"У кожної проблеми є прізвище, ім'я і по-батькові. Ці люди і це звичайна практика, приймали участь у
приховуванні злочину. Вони далі перебувають на посаду і становлять небезпеку, а те, що сталося з Трухіним - у нас такі випадки бувають дуже часто. Починаючи з того, що судді п'ють за кермом. Перший раз у такому форматі спіймали і показали, це стало можливим тільки тому, що небайдужі люди, які мають доступ до відео, зробили все, щоб його побачило суспільство", - підсумувала адвокат.
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
- МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
- 4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявляє, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти.
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