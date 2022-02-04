Монастирський та Сухачов знали про всі матеріали і обставини ДТП з нардепом-"слугою" Трухіним, - адвокат

Про це вона сказала у програмі "ПолітКлуб Віталія Портнікова" на Еспресо.TV.



"Я хочу давати оцінку вже не Трухіну, йому повинен поставити оцінку правоохоронний орган. Небезпека для мене, як для правника, зовсім в іншому. Для мене цілком очевидно, що неможливо спускати таку справу "на тормозах", закривати чи робити, якщо немає розпорядження від перших осіб правоохоронних органів. Я можу цілком, усвідомлюючи стверджувати, що голова МВС (Денис Монастирський, - ред.) та директор ДБР (Олексій Сухачов, - ред.), у зв'язку з тим, що спочатку один орган розслідував, потім - інший, свідомо знали про всі матеріали і обставини справи", - заявила Козаченко.



Вона додала, що прокуратура як процесуальний керівник проводила і давала дозволи на всі необхідні дії.



"У кожної проблеми є прізвище, ім'я і по-батькові. Ці люди і це звичайна практика, приймали участь у

приховуванні злочину. Вони далі перебувають на посаду і становлять небезпеку, а те, що сталося з Трухіним - у нас такі випадки бувають дуже часто. Починаючи з того, що судді п'ють за кермом. Перший раз у такому форматі спіймали і показали, це стало можливим тільки тому, що небайдужі люди, які мають доступ до відео, зробили все, щоб його побачило суспільство", - підсумувала адвокат.





Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.

4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявляє, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти.