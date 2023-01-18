Monobank планує відкрити у Польщі віртуальний банк stereo

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Сьогодні ми відкриваємо попереднє замовлення ще на один mono. А два mono - це вже stereo. stereo by mono - назва нашого польського проєкту", - пояснив він.

Відомо, що український фінтех співпрацюватиме в Польщі з місцевою фінустановою – "дочкою" бельгійського Aion, уточнив у коментарі Forbes Гороховський. З 2018 року банк належить американському фонду прямих інвестицій Warburg Pincus.

"За різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців. Ми розраховуємо насамперед на них, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу", - написав Гороховський.

Очікується, що у stereo буде спілкування українською, дистанційна реєстрація через Дію, та перекази між картками. Також серед функціоналу має бути опція оплати за різні сервіси у Польщі та Україні (мобільний, паркування тощо), безплатні перекази в Україну та відсутність комісії за поповнення та зняття готівки.

Окрім звичайної версії stereo матиме окрему платну підписку "stereo+" із додатковими функціями та меншими комісіями. Вона коштуватиме 15 злотих на місяць.



Для реєстрації буде потрібний PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення). Офіційний реліз планують до кінця березня.

Раніше Сергій Тігіпко, власник Універсал банку, на базі якого працює проєкт monobank, вже розповідав про план проєкту заходити в Польщу, проте не розголошував жодних деталей.

12 жовтня співзасновник Монобанку Олег Гороховський розповів, що у банку провели мовний експеримент щодо російської мови. Відтепер, відповідь російською мовою в підтримці Монобанку доступна тільки у разі наполегливого прохання клієнта і на розсуд оператора.

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