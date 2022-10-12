У Монобанку після мовного експерименту розповіли, у яких випадках обслуговуватимуть клієнтів російською
Співзасновник Монобанку Олег Гороховський розповів, що у банку провели мовний експеримент. І закінчився він успішно
Про це Олег Гороховський повідомив у телеграмі.
"Вибрали 1000 звернень наших клієнтів російською мовою, і запитали їх, чи не заперечують вони, щоб оператор відповідав на їхні запитання українською. 96,3% сказали, що це не є для них проблемою. Вочевидь, денацифікація проходить успішно", - розповів Гороховський.
Він також додав, що умови обслуговування клєнтів російською мовою також зміняться. Відтепер, відповідь російською мовою в підтримці Монобанку доступна тільки у разі наполегливого прохання клієнта і на розсуд оператора.
"Я вважаю, російськомовним інтерфейсам немає місця в Україні. Російська мова – ок, це особистий вибір кожного українця. А російськомовні інтерфейси використовуються на росії. До речі, покажіть хоча б один російський сервіс, що має інтерфейси українською, і це при тому, що ми не бомбимо їхні міста і не вбиваємо їхніх жінок, літніх людей і дітей", - додав співзасновник Монобанку.
- До слова, з початком повномасштабного вторгнення про свою принципову прихильність до української мови заявило чимало українських зірок шоубізу та лідерів думок
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