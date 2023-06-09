Морпіхи знищили 7 танків, 8 артсистем та 2 спостережні пости росіян за тиждень

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

З 1 по 8 червня морпіхи ліквідували 92 окупантів. Знищили 7 танків, 3 бойові броньовані машини (БТР і БМП), 2 вантажівки, 8 артсистем, міномет, ПТРК і 2 спостережні пости росіян.