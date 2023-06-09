Морпіхи знищили 7 танків, 8 артсистем та 2 спостережні пости росіян за тиждень
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.
З 1 по 8 червня морпіхи ліквідували 92 окупантів. Знищили 7 танків, 3 бойові броньовані машини (БТР і БМП), 2 вантажівки, 8 артсистем, міномет, ПТРК і 2 спостережні пости росіян.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 213 770 солдатів, 7600 бойових бронемашин і 3901 танк.
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