Московський патріархат розширює свої володіння у Почаєві та хоче розробляти надра

Мова про відведення земельної ділянки площею 0,0264 га (під уже існуючою каплицею) у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій у м. Почаїв по вул. Возз’єднання, 8, розповідає Релігійна правда.

Рішення опублікували на офіційному сайті міської ради.

"Втім апетити УПЦ МП зросли - у Почаївській лаврі хочуть розширити бізнес (можливо збудувати нові захисні рубежі) та зайнятись розробкою надр", - зазначає видання.



Справа в тому, що ченці церкви Московського патріархату просять надати їм в оренду земельну ділянку площею 0,3400 га "для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами в м. Почаїв".

Як саме будуть розпоряджатись та що саме планують видобувати з українських надр ченці УПЦ МП наразі не повідомляють.

Перед цим Свято-Успенська Почаївська лавра Московського патріархату змогла отримати у постійне користування земельну ділянку 0,2015 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Відповідне рішення було прийняте 24 вересня 2021 року на засідання Почаївської міської ради.

Як повідомляє Духовний фронт України, на вказаній ділянці розташований будинок, де раніше функціонувало міське відділення поліції.





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