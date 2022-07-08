Москва знову погрожує Литві та ЄС за блокування транзиту в Калінінград

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Чекати до нескінченності ми не будемо. Ще раз попереджаємо, що, якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія вживе щодо Литви та Євросоюзу жорсткі заходи, підготовка яких вже завершена. Розв'язання проблеми надто затягнулося", - заявила Захарова.

Водночас Захарова додала, що російські економічні оператори зазнають збитки через блокаду міста.

"Нас запевняють, що питання має розв'язатися найближчим часом. Сподіваємося, що у Брюсселі та Вільнюсі ухвалять єдино правильне рішення, яке забезпечить безперешкодний транзит в ексклавну частині Росії", - сказала Захарова.

17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари й вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.

У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.

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