Продавець дитячих товарів Mothercare призупиняє весь бізнес у Росії
Британський роздрібний продавець дитячих товарів Mothercare призупиняє роботу в РФ
Відповідну заяву компанія зробила 9 березня, передає Reuters.
Таке рішення компанія ухвалила через вторгнення РФ до України. Зупинене у тому числі відвантаження всієї продукції.
Компанія повідомила, що її місцевий партнер в РФ призупинить роботу приблизно в 120 магазинах і в Інтернеті.
На Росію припадає приблизно 20-25% світових роздрібних продажів Mothercare. Раніше очікувалося, що внесок у прибуток групи складе близько £0,5 млн ($0,7 млн) на місяць.
- Нагадаємо, що Bershka, Zara, Pull & Bear та Oysho також припиняють торгівлю та послуги в Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.
- Про відхід з території країни-агресора також повідомила мережа McDonald's.
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