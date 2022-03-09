Продавець дитячих товарів Mothercare призупиняє весь бізнес у Росії

Відповідну заяву компанія зробила 9 березня, передає Reuters.



Таке рішення компанія ухвалила через вторгнення РФ до України. Зупинене у тому числі відвантаження всієї продукції.



Компанія повідомила, що її місцевий партнер в РФ призупинить роботу приблизно в 120 магазинах і в Інтернеті.



На Росію припадає приблизно 20-25% світових роздрібних продажів Mothercare. Раніше очікувалося, що внесок у прибуток групи складе близько £0,5 млн ($0,7 млн) на місяць.

Нагадаємо, що Bershka, Zara, Pull & Bear та Oysho також припиняють торгівлю та послуги в Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про відхід з території країни-агресора також повідомила мережа McDonald's.