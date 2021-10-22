Моурінью знайшов несподіване пояснення поразці "Роми" від норвезького клубу з рахунком 1:6

Про це Моурінью заявив після поразки своєї команди у Лізі конференцій з рахунком 1:6, повідомляє офіційний сайт "Роми".

За словами португальця, провина у поразці лежить на ньому, оскільки він обрав ослаблений склад на гру.

"Це моя провина. Я хотів зіграти саме таким складом. Хотів дати деяким гравцям можливість зіграти. Між однією групою футболістів та іншою у "Ромі» є суттєва різниця в класі. Якби я міг завжди випускати один склад, то робив би це", - пояснив Моурінью.

Він додав, що футболісти "Бодо-Глімт" перевершують гравців "Роми" у класі.

"Бодо-Глімт" - якісніша команда, ніж ми. Принаймні, сьогодні було так. Ті гравці, що вийшли в старті у суперника, якісніші, ніж ті гравці, яких я випустив сьогодні з перших хвилин", - констатував Моурінью.

"Бодо-Глімт" після першого кола у Лізі конференцій має 7 очок та очолює групу C, де також виступає "Зоря", яка йде з 3 пунктами третьою. "Рома" набрала 6 балів та займає друге місце, болгарський ЦСКА з 1 очком - останній.

21 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла ЦСКА зі Софії.

В іншому матчі норвезький "Бодо-Глімт" сенсаційно розтрощив італійську "Рому".

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