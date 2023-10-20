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Мова йде не про церкву, а про інституцію, яке бере участь у війні, - Данілов про голосування щодо УПЦ (МП)

20 жовтня, 2023 п'ятниця
23:13
Суспільство Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов засудив депутатів, які не голосували за заборону УПЦ (МП), так як "йдеться не про церкву, а про інституцію, яка безпосередньо бере участь у війні на боці нашого ворога"

Про це в інтерв’ю Українському Радіо заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він наголосив, що народ України не забуде про депутатів, які не голосували за заборону УПЦ (МП) у першому читанні, бо "йдеться не про церкву, а про інституцію, яка безпосередньо бере участь у війні на боці нашого ворога".

"Кількість голосів, який отримав цей законопроєкт, каже, що сьогодні є достатньо міцна подушка для того, щоб депутати врешті-решт його проголосували. Маємо на увазі, що про тих депутатів, які не будуть в цьому брати участь і не будуть голосувати за цей закон, народ України точно не забуде. Більш того, мене дивують депутати, які підтримують Московську церкву на території нашої країни", - зазначив Данілов.

"Ми до релігії не маємо ніякого відношення. Маєте бажання спілкуватися з Богом, спілкуйтесь, скільки вам завгодно. Але розповсюджувати й насаджувати тут інституції, які працюють безпосередньо з центром в Москві — це є неприпустима річ і з цим буде поставлена крапка. Але все відбувається в межах законодавства", - додав він.

Зокрема, Данілов пояснив, що остаточну версію можна буде побачити коли депутати ухвалять закон вже в другому читанні. За його словами, "тоді вже зможемо аналізувати та розуміти, в який спосіб все буде відбуватися юридично і фізично".

  • Нагадаємо, 5 жовтня парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.
  • Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.
  • 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.
Україна
Росія
РНБО
УПЦ МП
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