Мова йде не про церкву, а про інституцію, яке бере участь у війні, - Данілов про голосування щодо УПЦ (МП)

Про це в інтерв’ю Українському Радіо заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він наголосив, що народ України не забуде про депутатів, які не голосували за заборону УПЦ (МП) у першому читанні, бо "йдеться не про церкву, а про інституцію, яка безпосередньо бере участь у війні на боці нашого ворога".

"Кількість голосів, який отримав цей законопроєкт, каже, що сьогодні є достатньо міцна подушка для того, щоб депутати врешті-решт його проголосували. Маємо на увазі, що про тих депутатів, які не будуть в цьому брати участь і не будуть голосувати за цей закон, народ України точно не забуде. Більш того, мене дивують депутати, які підтримують Московську церкву на території нашої країни", - зазначив Данілов.

"Ми до релігії не маємо ніякого відношення. Маєте бажання спілкуватися з Богом, спілкуйтесь, скільки вам завгодно. Але розповсюджувати й насаджувати тут інституції, які працюють безпосередньо з центром в Москві — це є неприпустима річ і з цим буде поставлена крапка. Але все відбувається в межах законодавства", - додав він.

Зокрема, Данілов пояснив, що остаточну версію можна буде побачити коли депутати ухвалять закон вже в другому читанні. За його словами, "тоді вже зможемо аналізувати та розуміти, в який спосіб все буде відбуватися юридично і фізично".