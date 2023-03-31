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Мовчазний американський одинак чи гучна українська родина: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
31 березня, 2023 п'ятниця
18:38
Культура Джон Вік 4

Від американського блокбастера, який першим після 24 лютого вийшов на великий екран окупантів, до українського серіалу, який вперше на одному з найпопулярніших відеосервісів світу

Це мабуть, природно, коли у перші дні квітня Україну замітає снігом чи заливає холодним дощем. Принаймні, на найближчі вихідні такий перебіг погодних умов обіцяє гідрометцентр багатьом регіонам України. Мовляв, нічого дивного: двобій весни та зими обов'язковий за будь-якого розкладу і попри відомий результат - весна переможе. Отож в очікуванні Еспресо підготував щось цікаве.

"Джон Вік 4"

У кінотеатрах з 30 березня

Джон Вік 4

Вихід цього американського кримінального трилера (що є продовженням однойменних фільмів, вперше з якими глядач познайомився ще у 2014-му) на великі екрани чекали ще навесні  2021 року. Однак через пандемію коронавірусу він з'являється тільки тепер з незмінним Кіану Рівзом в головній ролі та анонсом, що нині творці вже працюють над стрічкою "Джон Вік 5".

Динамічний бойовик режисера Чада Стахельскі про колишнього найманого вбивцю, образ якого втілює Кіану Рівз, називають у переліку найочікуваніших кінопрем'єр цього року. І не тільки через те, що попередні три частини фільму отримали схвальну критику та комерційний успіх, зібравши разом у прокаті понад $587 млн. А й тому, що Кіану Рівз належить до поодиноких акторів, які готуючись до ролі, наполегливо тренуються, що чимало додає до успіху стрічок, в яких знімаються. 

Отже, що пишуть в анонсі фільму? "Джон Вік знаходить спосіб подолати злочинну організацію "Високий Стіл". Проте, перш ніж здобути свободу, Уік має стикнутися з новим ворогом, який має могутніх союзників у всьому світі, та з силами, що перетворюють старих друзів на ворогів".

Але є ще одна річ, про яку не сказати неможливо. Американська студія Lionsgate Motion Picture випустила фільм "Джон Вік 4" також в офіційний прокат у Росії, попри те, що минулого року була серед світових кінокомпаній - Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount та інших, котрі у відповідь на неспровоковане повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну скасували всі свої прем'єри фільмів у країні-терористі. Від 24 лютого 2022 року це перший масштабний блокбастер на екранах окупантів. Міністерство культури та інформаційної політики України вже різко висловилося на цю тему.

У ролях Кіану Рівз, Донні Єн, Білл Скашґорд, Хіроюкі Санада, Лоренс Фішберн, Ріна Саваяма

"Підземелля та дракони: Честь злодіїв"

У кінотеатрах з 30 березня

Підземелля та дракони: Честь злодіїв

Чудовий розважальний фільм для всієї родини режисера Джона Френсіса Дейлі за мотивами Dungeons & Dragons - чи не найпопулярнішої настільної гри у світі. Перегукуючись з окремими кінохітами у фентезнійному жанрі минулих років, стрічка приваблює як видовищністю та пригодницьким сюжетом, так і гумором та сильним акторським складом. 

"Діючи у парі Еджін (Кріс Пайн) та Хольга (Мішель Родрігес) викрали одну унікальну річ. Тоді вони не розуміли, що це може відкрити шлях небаченому злу. Щоб не допустити лиха, вони мають повернути артефакт на місце. Доведеться збирати цілу команду. Тільки об'єднавши зусилля, вони зможуть запобігти апокаліпсісу, початок якого мимоволі спровокували".

У головних ролях: Кріс Пайн, Мішель Родрігес, Х'ю Грант, Реге-Жан Пейдж, Джастіс Сміт, Софія Лілліс

"Загадкове вбивство 2"

З 31 березня на Netflix 

Загадкове вбивство 2

Кримінальна, мелодраматична і весела стрічка режисера Джеремі Гареліка, що є продовженням фільму "Загадкове вбивство" 2019 року, що втримав як детективну інтригу, так і рівень гумору. Недаремно здобув низку нагород.  

Цього разу ексцентрична парочка Нік і Одрі Спіц відкривають власне детективне агентство. Утім їхній бізнес переживає ненайкращі часи. Але коли їхнього друга-мільярдера викрадають із власного весілля, детективи беруться за грандіозне розслідування.

У ролях: Адам Сендлер, Дженніфер Еністон та Марк Строн

"Сила"

З 31 березня на Amazon Prime Video 

Сила

Науково-фантастичний серіал, знятий за однойменною книгою Наомі Алдерман, що став бестселером New York Times і був визнаний у 2017 році однією з найкращих книг року за версією New York Times Book Review.

За сюжетом дівчатка-підлітки у різних частинах світу отримують несподівані, але загрозливі надприродні сили та, відповідно, владу. Відтепер вони здатні керувати електрикою, вивільнюючи її з власних рук. І ці надможливості, що можуть як рятувати, так і вбивати, дарують п'янке відчуття всемогутньої влади, дати собі раду з яким можуть далеко не всі.  Чим завершиться такий експеримент - відповідь у серіалі.

Наразі кінознавці говорять про те, що така особлива та цікава концепція "Сили" знову може забезпечити  для Amazon  Prime помітний успіх.  

"Спіймати Кайдаша"

З 29 березня на Netflix

Спіймати Kайдаша

Український 12-серійний телесеріал, заснований на повісті Івана Нечуя Левицького "Кайдашева сім'я" відтепер можна знайти і на американській стрімінговій платформі Netflix. Спроба сценаристки та виконавчої продюсерки проєкту Наталки Ворожбит адаптувати події XIX ст. під сучасні реалії ( а дійство розгортається хронологічно від 2005 до 2014 року уже в часи незалежної України) виявилася справді вдалою і вітчизняним глядачам реально сподобалась. 

У 2021 році серіал "Спіймати Кайдаша" отримав "Золота дзиґу" за найкращий ігровий серіал.

У головних ролях Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Юлія Врублєвська

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