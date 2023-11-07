Мовне питання: Угорщина планує накласти вето на переговори про вступ України до ЄС

Про це пише NOS.

Зазначається, що незабаром Єврокомісія має представити звіт про реформи в Україні, Молдові та шести балканських країнах, які хочуть стати членами Європейського Союзу.

Угорщина погрожує накласти вето на переговори України про вступ до ЄС через "порушення прав угорської меншини в Україні".

"Було запроваджено нові закони, які погіршили життя угорців в Україні", - сказав Балаш Орбан, права рука прем’єр-міністра Орбана та його політичний радник.

Він має на увазі нещодавно прийнятий в Україні мовний закон, який зобов’язує меншини, не лише угорські, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою. Він вважає, що через цей закон діти, які ростуть в угорськомовній сім’ї в Україні, будуть сильно відставати в школі.

"Ми не можемо з цим погодитися. Позиція Угорщини кристально чітка: поки існує цей закон, з українцями не може бути дискусій про їхню інтеграцію в Євросоюз", - додав Балаш Орбан.