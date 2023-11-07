Мовне питання: Угорщина планує накласти вето на переговори про вступ України до ЄС
Уряд Орбана погрожує накласти вето на наступному саміті ЄС у грудні на переговори про вступ України до ЄС через нібито утиски угорського населення
Про це пише NOS.
Зазначається, що незабаром Єврокомісія має представити звіт про реформи в Україні, Молдові та шести балканських країнах, які хочуть стати членами Європейського Союзу.
Угорщина погрожує накласти вето на переговори України про вступ до ЄС через "порушення прав угорської меншини в Україні".
"Було запроваджено нові закони, які погіршили життя угорців в Україні", - сказав Балаш Орбан, права рука прем’єр-міністра Орбана та його політичний радник.
Він має на увазі нещодавно прийнятий в Україні мовний закон, який зобов’язує меншини, не лише угорські, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою. Він вважає, що через цей закон діти, які ростуть в угорськомовній сім’ї в Україні, будуть сильно відставати в школі.
"Ми не можемо з цим погодитися. Позиція Угорщини кристально чітка: поки існує цей закон, з українцями не може бути дискусій про їхню інтеграцію в Євросоюз", - додав Балаш Орбан.
- ЗМІ повідомили, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
- У жовтні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий до переговорів з Україною щодо зняття вето з військової допомоги ЄС у розмірі 500 млн.
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