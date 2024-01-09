Мовний омбудсмен оштрафував таксиста у Києві, який відмовився обслуговувати пасажирок українською

Про це він повідомив 9 січня.

Інцидент стався у жовтні 2023 року. Водій таксі Bolt вигнав двох пасажирок, які вимагали говорити з ними державною мовою, і назвав їх хворими. Пізніше його звільнили з роботи.

"Він (таксист, - ред.) має сплатити до міського бюджету 3400 грн. Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити громадянам України, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення", - сказав Кремінь.

Він зазначив, що у 2023 році на адресу Уповноваженого надійшло на 30% більше звернень громадян (3692) про порушення мовного законодавства, ніж у 2022 році (2846).