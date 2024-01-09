Мовний омбудсмен оштрафував таксиста у Києві, який відмовився обслуговувати пасажирок українською
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав штраф на скандального таксиста у Києві, який відмовився обслуговувати пасажирок українською
Про це він повідомив 9 січня.
Інцидент стався у жовтні 2023 року. Водій таксі Bolt вигнав двох пасажирок, які вимагали говорити з ними державною мовою, і назвав їх хворими. Пізніше його звільнили з роботи.
"Він (таксист, - ред.) має сплатити до міського бюджету 3400 грн. Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити громадянам України, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення", - сказав Кремінь.
Він зазначив, що у 2023 році на адресу Уповноваженого надійшло на 30% більше звернень громадян (3692) про порушення мовного законодавства, ніж у 2022 році (2846).
- Україна запровадила адміністративне покарання за порушення закону про мову у липні 2022 року.
- Улітку 2023 року Кремінь казав, що третина скарг на порушення мовного закону припадає на Київ.
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