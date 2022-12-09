МОЗ: Для лікарень України сформували п'ятиденний запас пального на випадок тривалих відключень електроенергії
Для українських лікарень було сформовано запас пального альтернативних джерел енергопостачання, у разі тривалих відключень світла його вистачить на 5 днів
Про це інформував у телемарафоні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Міністр зазначив, що плани з забезпечення лікарень України запасом пального з'явилися ще у вересні 2022 року, нині їх реалізували.
"Було прийняте рішення забезпечити у лікарнях, як мінімум, 5-денний запас пального для альтернативних джерел енергопостачання у лікарнях. Наразі цей запас сформований, і ми далі нарощуємо потужності, щоб ще більше розширити можливості працювати лікарням у автономному режимі", - повідомив Віктор Ляшко.
Міністр охорони здоров'я уточнив, що відповідальними за підтримку потрібного запасу відповідають сформовані оперативні штаби від департаментів охорони здоров'я облдержадміністрацій. А питання наявності пального в України вирішується та керується урядом.
"Зокрема є визначені і відповідальні органи, а саме — Мінекономіки, яке координує доставку пального в Україну. Тому у принципі, ми готові до потенційного можливого відключення електроенергії, щоб пройти цей період без кризових ситуацій", - наголосив він.
У зверненні до громадян очільник МОЗ заявив, що навіть під час тривалих відключень електроенергії аптеки працюють у закладах охорони здоров'я: пункти, які там знаходяться, підключені до дизель-генераторів закладів.
- Нагадаємо, 25 листопада Віктор Ляшко заявив, що у випадку блекауту площі лікарень зменшать: так простіше налагодити систему опалення.
- 6 грудня МОЗ оприлюднив інформацію, що невідкладні операції та госпіталізації не припинятимуть попри загрозу знеструмлення.
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