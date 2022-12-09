Про це інформував у телемарафоні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що плани з забезпечення лікарень України запасом пального з'явилися ще у вересні 2022 року, нині їх реалізували.

"Було прийняте рішення забезпечити у лікарнях, як мінімум, 5-денний запас пального для альтернативних джерел енергопостачання у лікарнях. Наразі цей запас сформований, і ми далі нарощуємо потужності, щоб ще більше розширити можливості працювати лікарням у автономному режимі", - повідомив Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров'я уточнив, що відповідальними за підтримку потрібного запасу відповідають сформовані оперативні штаби від департаментів охорони здоров'я облдержадміністрацій. А питання наявності пального в України вирішується та керується урядом.

"Зокрема є визначені і відповідальні органи, а саме — Мінекономіки, яке координує доставку пального в Україну. Тому у принципі, ми готові до потенційного можливого відключення електроенергії, щоб пройти цей період без кризових ситуацій", - наголосив він.

У зверненні до громадян очільник МОЗ заявив, що навіть під час тривалих відключень електроенергії аптеки працюють у закладах охорони здоров'я: пункти, які там знаходяться, підключені до дизель-генераторів закладів.

Нагадаємо, 25 листопада Віктор Ляшко заявив, що у випадку блекауту площі лікарень зменшать: так простіше налагодити систему опалення.

6 грудня МОЗ оприлюднив інформацію, що невідкладні операції та госпіталізації не припинятимуть попри загрозу знеструмлення.

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