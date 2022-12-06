Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства охорони здоров'я, яке оприлюднено на сайті відомства.

"Попри можливі загрози знеструмлення вся невідкладна медична допомога надаватиметься пацієнтам у повному обсязі. Екстрені втручання (що здійснюються негайно або протягом кількох годин, оскільки затримка проведення загрожує життю пацієнта) та термінові операції (виконання може здійснюватись у межах доби) проводитимуться в належні терміни", – зазначається.

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Зокрема у МОЗ додали, що з огляду на це обласним військовим адміністраціям рекомендується розглянути питання щодо призупинення планових операцій.

"У межах підготовки системи охорони здоров’я до можливого додаткового навантаження, пов’язаного із імовірним знеструмленням, тимчасово призупиняються планові операції (ті, що не потребують негайного втручання, оскільки немає загрози для життя чи значного погіршення здоров’я пацієнта) та планова госпіталізація до закладів охорони здоров’я. Вони будуть проведені при стабілізації ситуації з енергопостачанням й, відповідно, можливістю забезпечити необхідною медичною допомогою на належному рівні більшу кількість пацієнтів", – йдеться у роз'ясненні.

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Водночас як зазначають у міністерстві, можливе зменшення кількості пацієнтів не вплине на оплату за договором із НСЗУ. Адже в наступному році на шість місяців передбачено оплату за так званим глобальним бюджетом – лікарня стабільно отримуватиме частину коштів за договором, незалежно від того, скільки пацієнтів вона пролікувала.

Додається також, що через загрозу блекауту Міністерство охорони здоров’я вже розробило для медзакладів алгоритм дій із підготовки й реагування на можливе припинення енерго-, водо- та теплопостачання, у тому числі – забезпечення необхідної допомоги пацієнтам у невідкладних станах.

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