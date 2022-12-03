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Це питання часу, коли доведеться застосовувати сильніші інструменти: Зеленський про реакцію світу на дестабілізацію енергоринку Росією

3 грудня, 2022 субота
20:35
Економіка

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дискусію, щодо обмеження експортної ціни російської нафти

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Зараз у світі завершилась – на жаль, без серйозних рішень – дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста", - сказав він.

Окрім цього, він також наголосив, що Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку.

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"Світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений", - наголосив він.

Також Зеленський зазначив, що якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів.

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"Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень", - прокоментував президент.

  • Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.
  • 29 листопада директор з досліджень аналітичного центру DiXi Роман Ніцович стверджував в ефірі Еспресо: росіяни не зможуть завдати масштабної шкоди українській енергосистемі внаслідок чого може виникнути повний блекаут.
  • Міненерго повідомляло про покращення ситуації з енергосистемою, однак для зменшення тривалості відключень потрібно, щоб не було нових обстрілів інфраструктури.
  • 1 грудня стало відомо, що київські енергетики переключатимуть на іншу лінію будинки, що знаходяться в одній мережі з критичною інфраструктурою, якщо це не можливо - їх вимикатимуть вручну.
  • 2 грудня стало відомо, що у разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси, проїзд буде безкоштовним.

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Суспільство
Світ
Президент України
Володимир Зеленський
війна з Росією
блекаут
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