Про це повідомив Віталій Кличко у себе в telegram-каналі.

"Ми всі сподіваємося, що найгіршого сценарію розвитку подій не буде. Але маємо бути готовими до різних варіантів, оскільки ворог підступний і безжальний", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що всі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори.

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"Тому місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв", - зазначається в дописі.

Повідомляється, що рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде призупинений.

"45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу", - йдеться у дописі.

На станціях підземки будуть доступними: інтернет-зв’язок; електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети); питна вода; санітарні вузли.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.

29 листопада директор з досліджень аналітичного центру DiXi Роман Ніцович стверджував в ефірі Еспресо: росіяни не зможуть завдати масштабної шкоди українській енергосистемі внаслідок чого може виникнути повний блекаут.

Міненерго повідомляло про покращення ситуації з енергосистемою, однак для зменшення тривалості відключень потрібно, щоб не було нових обстрілів інфраструктури.

1 грудня стало відомо, що київські енергетики переключатимуть на іншу лінію будинки, що знаходяться в одній мережі з критичною інфраструктурою, якщо це не можливо - їх вимикатимуть вручну.

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