Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в телеграм.

Зазначається, що енергосистема столиці стабілізується, хоча й екстрені відключення електроенергії в Києві тривають.

"Швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків — залежить від киян", — наголошують у КМВА.

Також київська влада надає дані гендиректора YASNO Сергія Коваленка: в понеділок кияни лишалися без електропостачання на понад 9 годин. Минулої доби вже на 7.

Київська міська військова адміністрація інформує, що будинки, які знаходяться в одній мережі з критичною інфраструктурою, переключатимуть на іншу лінію, яка вимикається.

"Раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз - 745. Якщо будівлю буде не можливо перепідключити на іншу лінію, її вимикатимуть в ручному режимі. Ці обов’язки будуть покладені на ЖЕК/ОСББ чи керівні компанії", - пише пресслужба КМВА.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.

29 листопада директор з досліджень аналітичного центру DiXi Роман Ніцович стверджував в ефірі Еспресо: росіяни не зможуть завдати масштабної шкоди українській енергосистемі внаслідок чого може виникнути повний блекаут.

Міненерго повідомляло про покращення ситуації з енергосистемою, однак для зменшення тривалості відключень потрібно, щоб не було нових обстрілів інфраструктури.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb