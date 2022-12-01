У Києві будинки, які знаходяться в одній мережі з критичною інфраструктурою, вимикатимуть ЖЕК чи ОСББ, - КМВА
Київські енергетики переключатимуть на іншу лінію будинки, що знаходяться в одній мережі з критичною інфраструктурою, якщо це не можливо - їх вимикатимуть вручну
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в телеграм.
Зазначається, що енергосистема столиці стабілізується, хоча й екстрені відключення електроенергії в Києві тривають.
"Швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків — залежить від киян", — наголошують у КМВА.
Також київська влада надає дані гендиректора YASNO Сергія Коваленка: в понеділок кияни лишалися без електропостачання на понад 9 годин. Минулої доби вже на 7.
Київська міська військова адміністрація інформує, що будинки, які знаходяться в одній мережі з критичною інфраструктурою, переключатимуть на іншу лінію, яка вимикається.
"Раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз - 745. Якщо будівлю буде не можливо перепідключити на іншу лінію, її вимикатимуть в ручному режимі. Ці обов’язки будуть покладені на ЖЕК/ОСББ чи керівні компанії", - пише пресслужба КМВА.
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