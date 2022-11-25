Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону.

"Наші лікарні критичну потребу в генераторах закрили", - запевнив він, але зазначив, що в будь-якому випадку може виникнути потреба збільшувати їхню кількість.

За словами міністра, в разі блекауту лікарні в Україні не закриватимуть, але оптимізують площу, яку вони займають.

"Коли менше площа, то легше її опалювати, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання", - сказав Ляшко.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb