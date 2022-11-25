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У випадку блекауту площі, які займають лікарні, оптимізують, - Ляшко

25 листопада, 2022 п'ятниця
15:06
Суспільство Віктор Ляшко

У випадку подальшого знеструмлення регіонів України можлива оптимізація площі лікарень

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону.

"Наші лікарні критичну потребу в генераторах закрили", - запевнив він, але зазначив, що в будь-якому випадку може виникнути потреба збільшувати їхню кількість.

За словами міністра, в разі блекауту лікарні в Україні не закриватимуть, але оптимізують площу, яку вони займають.

"Коли менше площа, то легше її опалювати, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання", - сказав Ляшко.

  • Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.
  • В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

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Новини
Україна
лікарі
війна з Росією
Віктор Ляшко
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