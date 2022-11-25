У випадку блекауту площі, які займають лікарні, оптимізують, - Ляшко
У випадку подальшого знеструмлення регіонів України можлива оптимізація площі лікарень
Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону.
"Наші лікарні критичну потребу в генераторах закрили", - запевнив він, але зазначив, що в будь-якому випадку може виникнути потреба збільшувати їхню кількість.
За словами міністра, в разі блекауту лікарні в Україні не закриватимуть, але оптимізують площу, яку вони займають.
"Коли менше площа, то легше її опалювати, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання", - сказав Ляшко.
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