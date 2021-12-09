МОЗ ініціює відсторонення керівників лікарень, де продавали COVID-документи

Про це він повідомив на брифінгу у четвер, 9 грудня.



"Регулярно правоохоронці повідомляють про викриття зловмисників, які виготовляють документи про щеплення. Лише вчора на Донеччині викрили дві такі групи. Прикро констатувати, але йдеться також при причетність медичних працівників", - сказав він.



Заступник міністра додав, що міністерство ініціює відсторонення керівників тих медичних закладів, співробітники яких були залучені до продажу документів про вакцинацію.



"А всім, хто придбав фальшиві документи, хочу сказати, що вони купують не довідку, а ризик госпіталізації чи смерті внаслідок коронавірусу", - резюмував Кузін.



Нагадаємо, 30 листопада очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що МОЗ працює над впровадженням QR-кодів на всіх паперових COVID-документах.

9 грудня в Україні розширили вимоги до організацій, співробітники яких мають обов'язково вакцинуватися від коронавірусу. Так, у переліку тепер працівники соціальної сфери, Укрпошти, Укрзалізниці.