МОЗ назвало кількість випадків штаму коронавірусу "Дельта" в Україні

Про це міністерство повідомило у коментарі Радіо Свобода.

"Станом на 31 серпня 2021 року виявлено 855 підтверджених випадків коронавірусу "Дельта"-штаму", – йдеться в повідомленні.

При цьому 26 випадків підтвердили методом секвенування, а 829 виявили за допомогою таргетної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Найбільше випадків штаму "Дельта" зафіксовано в п'яти областях: Чернівецькій (68), Одеській (61), Рівненській (60), Івано-Франківській (58) і Тернопільській (52).

Відтак, у Волинській, Київській і Донецькій областях – по 47 випадків. У Харківській області – 45, трохи менше у Вінницькій та Луганській областях – по 43, у Житомирській та Хмельницькій областях – по 39.

При цьому у Закарпатській області виявлено 37 випадків, на шість випадків менше у Полтавській. У Чернігівській – 25 і на випадок менше у Львівській області (24). Майже однакова кількість випадків – у місті Києві (21), Черкаській (20) та Кіровоградській (18) областях.

У МОЗ додали, що найменшу кількість випадків «Дельта»-штаму зафіксовано в Запорізькій (11) Сумській (10), Миколаївській (4), Дніпропетровській (3) і Херсонській (2) областях.



2 вересня в Україні зафіксовано 2693 нових випадків коронавірусу.

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