МОЗ назвало критерії для госпіталізації хворих на коронавірус

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, хворим на коронавірус може знадобитись госпіталізація при таких симптомах та станах:

Біль у грудній клітці;

Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;

Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр;

Порушення свідомості;

Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

У МОЗ наголосили, що рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкретного хворого.

У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.



За добу 3 жовтня в Україні зафіксовано 4 821 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 50).

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