МОЗ назвало критерії для госпіталізації хворих на коронавірус
У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих на коронавірус
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.
Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, хворим на коронавірус може знадобитись госпіталізація при таких симптомах та станах:
- Біль у грудній клітці;
- Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
- Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр;
- Порушення свідомості;
- Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.
У МОЗ наголосили, що рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкретного хворого.
У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.
- За добу 3 жовтня в Україні зафіксовано 4 821 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 50).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.47
Купівля 26.47Продаж 26.69
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе