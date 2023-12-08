МОЗ оголосило про ліквідацію спалаху гепатиту A на Вінниччині

Про це заявив головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Ігор Кузін, передає пресслужба відомства.

За його словами, з 16 жовтня по 7 грудня лабораторно підтвердили 333 випадки захворювання. 30 пацієнтів нині лікуються, 267 – виписані.

Для локалізації поширення вірусного гепатиту A доставили понад 2 тис. доз вакцини. Майже сім сотень медиків, серед яких працівники стаціонару, швидкої допомоги та фахівці громадського здоровʼя, залучені до ліквідації спалаху, отримали безоплатні щеплення. Лікарі також пропонували вакцинуватися рідним і близьким пацієнтів із підтвердженим діагнозом. Такі щеплення отримала 151 людина.

"Спалах завершується: кількість як госпіталізованих, так і нових випадків на Вінниччині зменшується, що підтверджує ефективність протиепідемічних заходів і відсутність постійного джерела інфікування. Однак через тривалий інкубаційний період (14–28 днів, - ред.) і можливий безсимптомний перебіг захворювання щонайменше протягом одного-двох місяців ми ще будемо реєструвати поодинокі випадки захворювання на гепатит А. Зараз медики виявляють "вторинні" випадки інфікування у сімейних вогнищах, тобто серед рідних і близьких пацієнтів, які не виявили бажання зробити щеплення проти гепатиту A під час безоплатної екстреної вакцинації кола контактних осіб", - сказав Кузін.

Що таке гепатит A

За даними ВООЗ, гепатит A є запальним захворюванням печінки, яке може протікати у легкій чи тяжкій формі. Майже у всіх пацієнтів із гепатитом А після одужання формується довічний імунітет. Однак у дуже поодиноких випадках зараження вірусом гепатиту A може призводити до фульмінантного гепатиту з летальним кінцем.

Передача вірусу гепатиту A відбувається внаслідок вживання заражених харчових продуктів і води або за безпосереднього контакту з інфікованою особою. Ризик зараження гепатитом A виникає в умовах відсутності безпечного водопостачання, у поганих санітарно-гігієнічних умовах та при недотриманні правил гігієни (наприклад, інфікування та забруднення рук).

Тривалість інкубаційного періоду гепатиту A зазвичай становить 14–28 днів. Основні симптоми – підвищення температури тіла, нездужання, втрата апетиту, діарея, нудота, відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці, потемніння сечі й жовтяниця (пожовтіння очей і шкірних покривів).

Що відомо про спалах захворювання на Вінниччині

Станом на 24 жовтня на Вінниччині з підтвердженим діагнозом "гепатит A" було госпіталізовано 60 людей, у тому числі 14 дітей. А вже наступного дня у Вінницькій області з підозрою на гепатит A було госпіталізовано 100 пацієнтів.

30 жовтня було відомо, що нові випадки захворювання на гепатит A виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині Вінницької області. У МОЗ заявили про надзвичайну ситуацію обласного масштабу.

Станом на вечір 2 листопада у Вінницькій області кількість випадків захворювання на вірусний гепатит A зросла до 268, а вже 6 листопада кількість хворих зросла до 280.

Кузін назвав імовірною причиною спалаху гепатиту A на Вінниччині питну воду.