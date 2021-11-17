МОЗ оновило стандарт госпіталізації пацієнтів із COVID-19
Міністерство охорони здоров'я України затвердило зміни до Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)"
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Відтепер обов'язково госпіталізувати будуть пацієнтів старше 60 років, які мають коронавірусну хворобу середнього ступеня важкості.
Раніше пацієнтів із середньою важкості перебігу хвороби госпіталізували тільки в тому випадку, якщо вони мали ознаки пневмонії або дихальної недостатності (частота дихальних рухів вище норми, кровохаркання та сатурація нижче 93%).
Також у попередньому стандарті не було умов щодо віку.
- Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в "жовтій" зоні планують ввести вимогу повної вакцинації для працівників і відвідувачів закладів.
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