МОЗ продовжило до 31 березня ініціативу 50% знижки на таксі тим, хто вакцинується проти COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



"Захворюваність на COVID-19 в Україні знову зростає, тому сервіс виклику таксі Uklon та Міністерство охорони здоров’я вирішили відновити спільну ініціативу та продовжити її до 31 березня 2022 року. Усім, хто зробить перше, друге чи бустерне щеплення антиковідною вакциною, Uklon даруватиме -50% на одну поїздку", - йдеться у повідомленні.



Пропозиція доступна у всіх 27 містах, де присутній сервіс Uklon. Для отримання знижки на поїздку необхідно: завантажити додаток Uklon і зареєструватися в ньому; зісканувати з плаката в центрах і пунктах вакцинації QR-код; авторизуватися в чат-боті через месенджер Telegram.



Після цього знижка нараховується в мобільному додатку автоматично, тому вводити власноручно промокод немає потреби.

Нагадаємо, у вересні минулого року Міністерство охорони здоров'я домовилося з сервісом таксі Uklon про надання знижок на поїздки для українців, які щепилися від COVID-19 хоча б однією дозою.