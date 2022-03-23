МОЗ просить українців повідомляти про завищені ціни на медикаменти

Про це МОЗ написало у "Фейсбук".



"У разі, якщо аптеки пропонують лікарські засоби за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками як до органу, що контролює ціни на ліки на час воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

МОЗ закликав аптечні мережі не зловживати ситуацією та не завищувати ціни на медпрепарати.Також про такі ситуації можна інформувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Держпродспоживслужба - на електронну адресу [email protected] - за телефонами (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;- через чат-бот у Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.Нагадаємо, "Дарниця" вироблятиме COVID-ліки Paxlovid від компанії Pfizer.