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МОЗ просить українців повідомляти про завищені ціни на медикаменти

23 березня, 2022 середа
12:46
Економіка аптека

Міністерство охорони здоров'я закликало аптечні мережі не завищувати ціни на медикаменти

Про це МОЗ написало у "Фейсбук".

"У разі, якщо аптеки пропонують лікарські засоби за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками як до органу, що контролює ціни на ліки на час воєнного стану", – йдеться у повідомленні.


МОЗ закликав аптечні мережі не зловживати ситуацією та не завищувати ціни на медпрепарати.

Також про такі ситуації можна інформувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Держпродспоживслужба:
- на електронну адресу [email protected];
- за телефонами (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;
- через чат-бот у Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

Нагадаємо, "Дарниця" вироблятиме COVID-ліки Paxlovid від компанії Pfizer.
МОЗ
ліки
аптеки
війна з Росією
Держпродспоживслужба
ціни на ліки
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