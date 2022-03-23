МОЗ просить українців повідомляти про завищені ціни на медикаменти
Міністерство охорони здоров'я закликало аптечні мережі не завищувати ціни на медикаменти
Про це МОЗ написало у "Фейсбук".
"У разі, якщо аптеки пропонують лікарські засоби за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками як до органу, що контролює ціни на ліки на час воєнного стану", – йдеться у повідомленні.
МОЗ закликав аптечні мережі не зловживати ситуацією та не завищувати ціни на медпрепарати.
Також про такі ситуації можна інформувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Держпродспоживслужба:
- на електронну адресу [email protected];
- за телефонами (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;
- через чат-бот у Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.
Нагадаємо, "Дарниця" вироблятиме COVID-ліки Paxlovid від компанії Pfizer.
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