МОЗ спростувало дані КМДА про вакцинацію 50% киян від коронавірусу
У Києві 23,27% зареєстрованих мешканців завершили вакцинацію від COVID-19
Про це свідчать дані МОЗ, передає Інтерфакс-Україна.
Одну дозу вакцини отримали 26,4% офіційно зареєстрованих жителів столиці. Завершили вакцинацію - 23,27% киян.
Як уточнили у МОЗ, загалом у Києві станом на 7 вересня зроблено 1 467 324 щеплення.
- Нагадаємо, у КМДА заявили, що щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян, а щепилися двома дозами 46% від загальної кількості вакцинованих.
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