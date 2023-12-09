МОЗ: В Україні зараз достатньо вакцин від COVID-19

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише Укрінформ.

"Зараз в Україні використовується вакцина Pfizer. Так само у нас є певна кількість вакцини Janssen, яка є однодозною. Усі ці вакцини ефективні проти будь-якого штаму коронавірусу", - сказав він.

Кузін зауважив, що, за загальними рекомендаціями, більш ефективною до штаму Омікрон є омікронспецифічна вакцина, яку вже почали завозити в Україну і яка невдовзі буде доступна у пунктах щеплення.

"Найчастіше зараз загальна рекомендація звучить таким чином, що використання омікронспецифічної вакцини, тобто тієї, яка містить кілька ключових компонентів штаму Омікрон, є більш ефективним. Тому позаминулого тижня в Україну була доставлена чергова партія саме омікронспецифічної вакцини, це вакцина Pfizer. І на цьому, і на наступному тижні вона розвозиться по областях України. Вона буде доступна в усіх областях України, починаючи з середини наступного тижня. У Києві та в деяких областях вона уже доставляється в пункти щеплення", - розповів заступник міністра охорони здоров'я.

За його словами, не варто чекати суттєвого зростання захворюваності, особливо людям, що належать до групи ризику, а вже зараз слід поновити свій курс, завершити його або зробити вакцинацію, якщо її не було.

Кузін зауважив, що зараз в Україні циркулюють усі субваріанти Омікрону.

"Якщо ми раніше говорили про 13 таких типів, то зараз їх уже 17", - сказав він.

Заступник міністра нагадав, що звертатися до сімейного лікаря, аби пройти вакцинацію, не є обов’язковим. Можна прийти в пункт щеплення, і уся інформація про пацієнта буде в того лікаря, який проводить вакцинацію.

"Повний курс щеплення для українців, які не мають супутніх захворювань, це 2 вакцини плюс 2 бустерні дози. Якщо в людини цього немає, то вона може звернутися до найближчого пункту щеплення і там отримати вакцину", - додав він.

Заступник міністра нагадав, що інформація стосовно наявності вакцини і стосовно пунктів щеплення оприлюднюється на сайтах Центру контролю та профілактики хвороб обласних департаментів охорони здоров’я й на сайті МОЗ.