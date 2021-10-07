Може Малиновський при всій команді послав Петракова, - екстренер "Карпат" висловився про ситуацію в збірній України
Колишній тренер львівських "Карпат" Роман Санжар висловив свою думку стосовно невиклику Руслана Малиновського в збірну України
Про це повідомляє FanDay.
Санжар вважає, що Олександр Петраков та Руслан Малиновський повинні поговорити.
"Мені складно судити, хто повинен зробити перший крок, адже я не знаю всіх подробиць. Між ними має відбутися розмова і в цьому діалозі вони повинні вирішити виниклі розбіжності. Знайти правильні слова - це теж робота тренера. Але я не знаю, що там насправді сталося. Може, Малиновський демонстративно при всій команді послав тренера. Тоді, на місці Петракова, я б з ним не розмовляв взагалі. У цьому випадку ніякого місця для компромісу немає. Тоді його потрібно вже показово відсторонити від команди. Якщо не було таких речей, тоді повинна бути дипломатія, а якщо були - ніяких розмов бути не може", - сказав тренер Роман Санжар.
На збірну України чекають відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).
Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3.
- Нагадаємо, 5 вересня Олександр Петраков зізнався, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
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- 17 вересня Олександр Петраков оприлюднив список гравців збірної України, в якому не виявилося Руслана Малиновського.
- 4 жовтня в.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков емоційно відреагував на питання журналістів, чому він не викликав у команду Руслана Малиновського.
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