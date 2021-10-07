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Може Малиновський при всій команді послав Петракова, - екстренер "Карпат" висловився про ситуацію в збірній України

7 жовтня, 2021 четвер
20:47
Спорт Руслан Малиновський

Колишній тренер львівських "Карпат" Роман Санжар висловив свою думку стосовно невиклику Руслана Малиновського в збірну України

Про це повідомляє FanDay.

Санжар вважає, що Олександр Петраков та Руслан Малиновський повинні поговорити.

"Мені складно судити, хто повинен зробити перший крок, адже я не знаю всіх подробиць. Між ними має відбутися розмова і в цьому діалозі вони повинні вирішити виниклі розбіжності. Знайти правильні слова - це теж робота тренера. Але я не знаю, що там насправді сталося. Може, Малиновський демонстративно при всій команді послав тренера. Тоді, на місці Петракова, я б з ним не розмовляв взагалі. У цьому випадку ніякого місця для компромісу немає. Тоді його потрібно вже показово відсторонити від команди. Якщо не було таких речей, тоді повинна бути дипломатія, а якщо були - ніяких розмов бути не може", - сказав тренер Роман Санжар.

На збірну України чекають відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).   

Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3. 

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футбол
Збірна України
Карпати
тренери
ЧС-2022
Руслан Малиновський
Роман Санжар
Олександр Петраков
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