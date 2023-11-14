"Може стати гравцем світового рівня": Екстренер "Челсі" дав пораду Мудрику

Про це повідомляє DAZN.

За словами Ді Маттео, Мудрик має стабільно демонструвати високий рівень щотижня.

"Гравці світового рівня мають послідовність, тож якщо Мудрик зможе виступати на високому рівні щотижня, то він буде на шляху до того, щоб стати футболістом світового рівня. Він показав проблиски цього, але йому потрібно демонструвати таку гру в кожній грі. Це різниця між середнім гравцем і гравцем світового рівня", - сказав Роберто Ді Маттео.

На рахунку Михайла Мудрика 11 матчів і 2 голи в цьому сезоні за "Челсі". Transfermarkt оцінює 22-річного українця у 45 млн євро.