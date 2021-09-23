"Може відіграти роль у зменшенні впливів": посол Британії назвала чинники, щоб закон про олігархів запрацював

Про це вона написала у Twitter.

"Закон про деолігархізацію може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України", - зазначила Сіммонс .

Посол зазначила, що виконання закону має бути юридично обґрунтованим та аполітичним.

"Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та судова реформа", - додала дипломатка.

Закон "про деолігархізацію" може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України. Його виконання має бути юридично обґрунтуваним та аполітичним. 1/2 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) September 23, 2021