"Може відіграти роль у зменшенні впливів": посол Британії назвала чинники, щоб закон про олігархів запрацював
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс вважає, що схвалений закон про олігархів може допомогти у зменшенні шкідливого впливу на політику України
Про це вона написала у Twitter.
"Закон про деолігархізацію може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України", - зазначила Сіммонс .
Посол зазначила, що виконання закону має бути юридично обґрунтованим та аполітичним.
"Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та судова реформа", - додала дипломатка.
- Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
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