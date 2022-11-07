Можемо очікувати в Росії лютневу революцію у 2023 році, якщо збережеться тенденція невдоволення серед російських мобілізованих, - політолог Магда
Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, вважає, якщо проблеми мобілізованих у РФ будуть наростати, то вони будуть своїх офіцерів піднімати на багнети, як це було у 1917 році
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я буквально сьогодні прочитав, що Україна вже звільнила 50% територій, які були захоплені від 24 лютого, а це третина окупованих територій Росією, починаючи з 2014 року. Тобто Росія усвідомлює, що її проблеми наростають. До того ж при монолітному інформаційному полі, яке існує у РФ, все одно прориваються проблеми їхніх мобілізованих", - зауважив політолог.
Євген Магда нагадав, що вже відомі випадки у російських військових частинах розстрілу солдат через не повагу до ісламу, десь бунт, тому що не заплатили гроші, а десь взагалі погнали генерала - це все симптоми того, що російська держава хвора.
"Недостатньо для створення подальшого успіху понад 300 тисяч людей, яких загнали у військові однострої, тобто недостатньо їх одягнути та дати ржаві автомати. Якщо така тенденція триватиме, то російські мобілізовані будуть своїх офіцерів, як у 1917 році, на багнети піднімати. Путін же любить різні історичні рімейки (новіша версія або інтерпретація раніше виданого твору - ред.) й ми це можемо побачити вже у лютому 2023 році, відповідно, при збереженні подібної тенденції. Ми маємо великі шанси спостерігати нову лютневу революцію в Росії вже у XXI столітті", - підсумував Магда.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
- 4 жовтня у ГУР заявили, що мобілізованих у РФ не можуть забезпечити навіть мінімальними умовами для проживання, тож поліція готується до придушення майбутніх протестів
- 11 жовтня Генштаб повідомив, що на одному з полігонів РФ понад 100 мобілізованих влаштували бунт
- 2 листопада Радіо Свобода інформувала, що мобілізовані чоловіки з Республіки Чувашія вийшли на протест в Ульяновську, вони відмовляються йти на війну проти України, поки їм не виплатять обіцяні 195 тисяч рублів
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