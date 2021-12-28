"Можливо, Офіс президента додасть в свій пул новий канал": екснардеп Береза про купівлю 4 каналу нардепом-"слугою"
Колишній народний депутат Борислав Береза, який веде свою програму на 4 каналі, прокоментував купівлю ЗМІ нардепом від "Слуги народу" Олексієм Ковальовим
Про це він заявив під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Я не був на тому корпоративі, але я поспілкувався з людьми. Вони кажуть, що новий власник пообіцяв не втручатися в редакційну політику і клянеться, що вона не зміниться. Після того, як йому зателефонують з Офісу президента, а йому зателефонують, бо я знаю, що був тиск на канал через мої програми, він буде вимушений, щось зробити і сказати: "Вибачте, ми розриваємо контракт з Березою", або сказати "ні" Офісу президента, я б хотів вірити в останнє. Єдине, що можу сказати, я не дуже вірю, що в нього знайшлись гроші. Подивимось, хто дійсно стоїть за цією людиною. Він може бути власником, може бути номіналом, а може бути тією людиною, через яку ОП може додати в свій пул новий канал", - сказав Береза.
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