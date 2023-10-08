"Можливо з'являться активні спецслужбістські заходи по дискредитації України": політолог Саакян про ймовірність наявності української зброї в Ізраїлі

Про це стало відомо з етеру "Еспресо".

"Є хронічні конфлікти, які першими вибухають, як старі, неактивні вулкани, які прокидаються від цієї турбулентності. І тоді Іран отримує більше поле для свого маневру, Індія починає нарощувати свій рівень геополітичних амбіцій, в Африці знову прокидаються країни, де є традиція переворотів і заколотів раз на декілька електоральних циклів", - прокоментував політолог.

Він зазначив, що ціла низка суб'єктів починають випробувати свою долю "по праву сили, адже якщо Росія може, якщо на це навіть не реагують, якщо КНДР не можуть поставити на місце, якщо КНР дозволяє собі більше, ніж раніше, то, чому ми тут, на своєму "п'ятачку землі" взяти й капіталізувати цей макрорівень у свої регіональні історії".

Політолог вважає, що тоді пов'язаність кроків Росії на Південному Кавказі не буде прямо впливати на ситуацію на Близькому Сході.

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"Проте, Росія буде одним із деструкторів або пасивною позицією, або активними діями, бо ніхто не здивується, якщо завтра там з'являться не тільки іранські, а й інформація про те, що були й російські інструктори. І зброя, яка там з'являлася можливо з'являлася від Росії, більше того ось ці інформаційні вкиди, які там є, що нібито там є українська зброя - я б не виключав, що під ними з'являться якісь реальні фактажі, які росіяни забезпечать. Вони ж частину нашої зброї так чи інакше захопили, і взяти якісь з цих предметів, перекинути туди й засвітити", - зазначив Саакян та наголосив, що тому, можливо, з'являться не тільки ІПСО в інформаційному плані, але й активні спецслужбістські заходи з дискредитації України.

Також політолог додав, що важливим нюансом є локальна ситуація - політичні внутрішні кризи.

"І в ХАМАСУ не все так добре, в Ірані ситуація з революцією, яка не відбулася і тліє, і в Ізраїлі, де політична криза всередині була і відповідно судячи зі всього, і те, що зараз є ключовою претензією до ізраїльської влади - це те, що вони занадто сконцентрувалися на внутрішніх питаннях, забувши, де вони живуть і, в якому вони стані, і що таке Ізраїль. І зрештою зараз недогледіли, і це, мабуть, найбільший провал за останні 50 років ізраїльських сил безпеки і оборони", - зауважив Саакян.

Окрім цього, він додав, що й для студента-аналітика було зрозуміло, що річниця 50-ти річчя з початку війни Судного дня ще й на тлі домовленостей із Саудівською Аравією, які мали б з дня на день бути підписаними та в умовах Ірану, який дестабілізований зсередини - цей день просто мав бути маркером впродовж років.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

У неділю, 8 жовтня, кабінет міністрів безпеки Ізраїлю офіційно оголосив воєнний стан згідно зі статтею 40 Основного закону країни - це перше подібне рішення за 50 років.

Детальніше про перебіг подій - у текстовій трансляції Еспресо.