Можуть бути міни. ДСНС просить не йти на цвинтарі, що на визволених територіях

Про це рятувальники пишуть у Telegram.



"Традиційно після Великодня християни вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. Одначе, цьогоріч ДСНС закликає утриматись від відвідування місць поховань на Радуницю! Сьогодні, коли Росія йде на все, аби збільшити кількість загиблих серед цивільного населення, варто подбати про безпеку живих", – йдеться в повідомленні.



Рятувальники застерігають:

пам’ятайте про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії;

не створюйте скупчення на цвинтарях або в храмах;

не влаштовуйте на кладовищі застілля, не вживайте алкоголь, адже в країні триває війна, тож варто завжди бути насторожі;

будьте уважними та не втрачайте пильність,

слідкуйте за новинами, заявами і рекомендаціями військових адміністрацій у вашому населеному пункті.

дотримуйтеся правил пожежної безпеки, використовуючи джерела відкритого вогню;

слідкуйте за своїми дітьми, говоріть з ними про небезпеки сьогодення та навчайте життєвонеобхідним правилам

Центр протидії дезінформації при РНБО також попередив українців можливі провокації окупантів під час поминальних днів. Людей просять уникати скупчень на кладовищах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

" У випадку пожежі чи виявленні ВНП – телефонуйте за номером 101", – додають у повідомленні.