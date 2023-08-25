Мудрик травмувався і пропустить найближчий матч "Челсі"
Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно заявив, що півзахисник Михайло Мудрик пропустить матч 3-го туру АПЛ проти "Лутона"
Про це повідомляє футбольний кореспондент Нізаар Кінссела.
"У Мудрика невелика травма, він вибув на кілька днів. Завтра його не буде. Я дуже розчарований, тому що це гравець, на якого ми сподіваємось", - сказав головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно.
У п'ятницю, 25 серпня, лондонський "Челсі" зіграє проти "Лутон Таун" у 3-му турі Англійської Прем'єр-ліги. Початок о 22:00.
Результати Михайла Мудрика у "Челсі"
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 19 матчів і віддав 2 асисти. У цьому сезоні 22-річний українець ще не відзначився результативними діями.
"Челсі" завершив минулий сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.
- 31 травня український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик був визнаний одним з найшвидших гравців АПЛ.
- 2 червня Мудрик написав лист і подякував фанатам, які зараз його підтримують.
- УЄФА представив рейтинг найшвидших гравців минулого сезону Ліги чемпіонів, де знайшлось місце для Мудрика.
- 8 серпня Михайло Мудрик змінив ігровий номер перед стартом нового сезону. Тепер українець грає під десяткою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.82 Купівля 37.82Продаж 38.7
- EUR Купівля 41.16Продаж 42.28
- Актуальне
- Важливе