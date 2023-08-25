Мудрик травмувався і пропустить найближчий матч "Челсі"

Про це повідомляє футбольний кореспондент Нізаар Кінссела.

"У Мудрика невелика травма, він вибув на кілька днів. Завтра його не буде. Я дуже розчарований, тому що це гравець, на якого ми сподіваємось", - сказав головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно.

У п'ятницю, 25 серпня, лондонський "Челсі" зіграє проти "Лутон Таун" у 3-му турі Англійської Прем'єр-ліги. Початок о 22:00.

Результати Михайла Мудрика у "Челсі"

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 19 матчів і віддав 2 асисти. У цьому сезоні 22-річний українець ще не відзначився результативними діями.

"Челсі" завершив минулий сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.