Мудрик віддав перший асист за "Челсі" у цьому сезоні АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" на матч проти "Манчестер Юнайтед" у 15-му турі АПЛ. Наприкінці першого тайму українець віддав результативну передачу на Коула Палмера, який зробив рахунок 1:1.

Для Мудрика це перший асист у цьому сезоні АПЛ. Українець покинув поле на 77-й хвилині. Матч закінчився перемогою МЮ з рахунком 2:1.

Загалом на рахунку Мудрика 2 голи у 12 матчах цього сезону АПЛ.