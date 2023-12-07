Мудрик віддав перший асист за "Челсі" у цьому сезоні АПЛ
У 15-му турі Англійської Прем'єр-ліги Михайло Мудрик відзначився результативною передачею за лондонський Челсі, проте лондонці не змогли зачепитись за очки
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" на матч проти "Манчестер Юнайтед" у 15-му турі АПЛ. Наприкінці першого тайму українець віддав результативну передачу на Коула Палмера, який зробив рахунок 1:1.
Для Мудрика це перший асист у цьому сезоні АПЛ. Українець покинув поле на 77-й хвилині. Матч закінчився перемогою МЮ з рахунком 2:1.
Загалом на рахунку Мудрика 2 голи у 12 матчах цього сезону АПЛ.
- 22 листопада стало відомо, що вінгер італійського "Наполі" Хвіча Кварацхелія зацікавив лондонський "Челсі".
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