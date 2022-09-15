Про це повідомляє телеграм-канал "Сетевые свободы"

Смольнинський районний суд Санкт-Петербурга розглянув першу групу справ за ч.1 ст.20.3.3 КоАП щодо муніципальних депутатів, які потримали звернення до Держдуми з вимогою звільнення з посади Володимира Путіна.

"Покарання відмірені як в аптеці: Дмитра Палюгу оштрафували на 47 тис. рублів, Микиту Юферєва - на 46 тис., Анну Кисельову, Івана Чеботаря та Дмитра Балтрукова - на 44 тис. кожного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, депутати муніципального округу у Петербурзі 7 вересня звернулися до Держдуми з пропозицією висунути звинувачення у держзраді проти Путіна – за те, що він розв'язав війну з Україною, а погано зробив у результаті самій Росії.

Аналогічне звернення 9 вересня ухвалила рада депутатів Ломоносовського муніципального округу в Москві. Вони звернулася до Володимира Путіна з проханням про складання повноважень президента РФ.

Майже усі депутати, які проголосували за звернення до держдуми про держраду Путіна, отримали виклик у поліцію, де їх звинувачують у "дискредитації" влади.

12 вересня муніципальні депутати 18 округів Москви та Петербурга підписали публічне звернення з вимогою до російського диктатора Володимира Путіна піти у відставку.

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