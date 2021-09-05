"Музика - це зброя". Культового мінського діджея "Папу Бо" зачинили у СІЗО за "наркотики" та "екстремізм"
Білоруський музичний продюсер та діджей Олександр Богданов, відомий більше як "Папа Бо", перебуває у слідчому ізоляторі на Окрестіна в Мінську
Підконтрольні самопроголошеному правителю Білорусі Олександру Лукашенку силові органи звинувачують його у злочинах пов'язаних з "коробками", де нібито зберігалися "наркотики", і "екстремістськими матеріалами", передає Еспресо.TV.
У нього також забрали діджейський пульт, з яким він виходив на мирні протести. Під варту узято й сценографа Максима Крука та організаторку культурно-мистецьких заходів Єлизавету Невмержицьку, що є найближчими колегами Богданова.
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На пропагандистських телеграм-каналах вийшло відео зі словами "каяття" від діджея в стилі Романа Протасевича.
Слідів побиття на обличчі "Папи Бо" на ньому не має, але погляд діджея і те, як він вимовляє слова, на думку журналістів телеканалу Белсат, можуть свідчити про застосоване проте нього насилля.
Минулого року "Папа Бо" разом зі своєю групою підтримки неодноразово проводив вулицями Мінська пересувні дискотеки. Вони називалися "МузикаЗброя" та "ПротесТанці" й відбувалися під час багатотисячних антипрезидентських акцій.
Довідка
Олександр Богданов є відомою в Білорусі особою.
Він є промоутером кількох білоруських музичних гуртів, зокрема, таких як "Касіопея", "Срібне весілля", "Петля Пристрасті", "Аддіс Абеба", Port Mone, Shuma. Крім того, він заснував мінський культурний центр "Корпус" і був його арт-директором.
Наразі міліція зупинила діяльність "Корпусу".
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