МВФ 9 березня розгляне надання Україні $1,4 млрд додаткової фінансової підтримки
9 березня виконавча рада МВФ розглядатиме пропозицію додатково виділити Україні $1,4 млрд через війну з Росією
Про це заявила розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва.
"Сьогодні ми надіслали нашій Виконавчій раді пропозицію, яку вони розглянуть завтра, щодо затвердження $1,4 млрд підтримки України, щоб допомогти їй подолати (економічний - ред.) шок, викликаний цією війною", - повідомила вона.
Також у МВФ змінили фокус переговорів з українською стороною з реформ на кризове управління, а співробітники Фонду щодня контактують із провідними чиновниками України.
За словами Крісталіни Георгієвої, МВФ допомагає Україні мобілізувати фінансову підтримку й ресурси.
"МВФ і Світовий банк є двома установами, яким часто доручається спрямовувати скоординовану допомогу країнам, які цього потребують. Сьогодні ми повинні допомогти Україні подолати цей шок, але для України настане момент відновлення", - додала вона.
Розпорядниця Фонду зауважила, що російсько-українська війна, введені проти РФ санкції, припиненн економічих і торговельних санкцій негативно вплинуть на весь регіон. Деякі з сусідніх країн, що постраждали через напад Росії на Україну, вже звертаються до МВФ за додатковою підтримкою.
"Наприклад, Молдова попросила нас збільшити допомогу, і ми зробимо все можливе для наших членів, які потребують підтримки", - наголосила Крісталіна Георгієва.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що МВФ готує для України екстрену допомогу.
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