Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. голови МВС Ігор Клименко

За його словами, рішення про створення штурмових бригад було ухвалено працівниками системи МВС, "у яких достатньо люті, щоб знищувати ворога". При цьому багато військовослужбовців ініціювали набір людей до таких підрозділів.

"Тому було ухвалено рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета", - заявив Клименко.