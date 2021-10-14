МВС показало відео з місця смерті нардепа Полякова
Міністерство внутрішніх справ показало відео з камер спостереження з місця смерті народного депутата Антона Полякова
Відео представив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє Україна 24.
"На відео чітко зафіксовано, як поліцейські, чітко виконуючи нормативні вимоги до них, зупиняючи конкретний автомобіль, працюють з увімкненими боді-камерами, щоб ні в кого не було потім жодних сумнівів. Всі ці матеріали в подальшому долучено до матеріалів кримінального провадження. Ми бачимо, як поліцейські здійснюють перші реанімаційні заходи. В подальшому до цих реанімаційних заходів приєдналася швидка. Ми бачимо дефібрілятор", - зазначив Єнін.
Зазначимо, що на показаних кадрах не видно обличчя людини, яку намагалися реанімувати поліцейські.
- Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня.
- Причиною смерті народного депутата Антона Полякова названо гостру коронарну недостатність і гостру ішемічну хворобу серця.
- Начальник поліції Києва Іван Вигівський назвав головні версії смерті нардепа депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова.
- Також у крові Полякова знайшли метадон.
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