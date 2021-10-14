МВС показало відео з місця смерті нардепа Полякова

Відео представив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє Україна 24.

"На відео чітко зафіксовано, як поліцейські, чітко виконуючи нормативні вимоги до них, зупиняючи конкретний автомобіль, працюють з увімкненими боді-камерами, щоб ні в кого не було потім жодних сумнівів. Всі ці матеріали в подальшому долучено до матеріалів кримінального провадження. Ми бачимо, як поліцейські здійснюють перші реанімаційні заходи. В подальшому до цих реанімаційних заходів приєдналася швидка. Ми бачимо дефібрілятор", - зазначив Єнін.

Зазначимо, що на показаних кадрах не видно обличчя людини, яку намагалися реанімувати поліцейські.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb