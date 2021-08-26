МВС розширить в Україні мережу Центрів безпеки, які об'єднають поліцію, "швидку" та пожежну служби

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає пресслужба МВС.

"Наразі в низці регіонів проходить випробування нова ініціатива - мережа Центрів безпеки, які поєднують поліцейську станцію та пост ДСНС. Наша ціль - розширити кількість таких центрів, а також приєднати до їхньої роботи ще й сервісні центри. Це значно спростить процедуру звернення для громадян. На сьогодні створено 31 Центр безпеки, найбільше в Донецькій області. До кінця року спільно з територіальними громадами ми плануємо створити ще п'ять таких закладів", - розповів Монастирський на зустрічі з членами уряду та представниками місцевого самоврядування.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, у свою чергу, наголосив, що МВС, зокрема Національна поліція, є єдиними, хто у встановлені законом терміни привели свої структури у відповідність із новим адміністративно-територіальним устроєм.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що наразі проект "Поліцейський офіцер громади" має високий рівень довіри у населення і для свого розвитку потребує державного підходу та спільних зусиль, зокрема фінансової підтримки, і Нацполіції, і органів місцевого самоврядування.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін наголосив, що відповідно до найкращих європейських практик, у всіх регіонах мають запрацювати більше добровільних пожежних дружин, особливо у віддалених від основних пожежних частин і важкодоступних населених пунктах.

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