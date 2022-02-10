МВС попередило про фейкові оголошення щодо нібито продажу автомобілів, наданих США у межах допомоги Україні
У МВС попередили про неправдиві оголошення стосовно продажу автомобілів Mitsubishi L200, які США передали Держприкордонслужбі України як міжнародну технічну допомогу
Про це заявили в пресцентрі МВС.
"У соцмережах поширюється неправдива інформація про нібито продаж пікапів Mitsubishi L200, наданих Державній прикордонній службі України як міжнародна технічна допомога від США. Ця інформація - ніщо інакше як фейк", - ідеться в повідомленні.
Як зазначили в міністерстві, 4 лютого ДПСУ офіційно поінформувала про передачу автівок від США, і можна переглянути фото з цього заходу.
Уся техніка, отримана прикордонниками, у наявності. До підрозділів її розподілять згідно з домовленостями з міжнародними партнерами.
"Не може йти ніякої мови про її (техніки, - ред.) продаж", - наголосили в МВС.
Правоохоронці закликали українців перевірати оголошення під час купівлі авто, щоб не стати жертвами шахраїв. Також у відомтсві не виключили, що це може бути "чиясь брудна дезінформаційна кампанія".
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що українські прикордонники отримали від США 40 вантажівок для патрулювання важкодоступних районів.
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