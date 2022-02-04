Українські прикордонники отримали від США 40 вантажівок для патрулювання важкодоступних районів
Сполучені Штати Америки передали Державній прикордонній службі України 40 вантажівок для патрулювання важкодоступних прикордонних районів
Про це повідомляє пресслужба Посольство США у Facebook.
"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в її зусиллях зі зміцнення миру та безпеки. 4 лютого 2022 року Відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) Посольства США в Києві передав Державній прикордонній службі України (ДПСУ) сорок повнопривідних вантажівок Mitsubishi", - йдеться у повідомленні.
Американські дипломати відзначили, що ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі $20 млн і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії.
"Ці позашляховики будуть використовуватися співробітниками ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів. Невідкладна допомога, надана INL для ДПСУ, також містить інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання", - зазначає посольство.
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